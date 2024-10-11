Женщина, работавшая в СКР, арестована за участие в террористической организации

«Артподготовка» была признана экстремистской и террористической организацией и запрещена на территории России еще в сентябре 2021 года. Организация была создана бывшим вице-спикером Саратовской облдумы Вячеславом Мальцевым (признан иноагентом) в 2013 году. Лидер группы призывал сторонников готовиться к революции, которая, по его словам, должна была произойти в 2017 году. При этом летом 2017 года он покинул Россию, а в октябре того же года суд заочно арестовал его за призывы к экстремизму. За участие в организации к различным срокам заключения были приговорены около десяти ее сторонников.