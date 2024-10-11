Женщина, работавшая в СКР, арестована за участие в террористической организации

Управление ГСУ СКР по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, обвиняет Александру Житенко в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
По документам, имеющимся в распоряжении «Ъ», до задержания Александра Житенко работала посудомойкой в Кадетском корпусе СКР им. Александра Невского. Сейчас обвиняемая проходит комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, после чего, если она окажется вменяемой, ей предъявят обвинение в окончательной редакции; дело направят на утверждение в прокуратуру, а затем — во 2-й Западный окружной военный суд. Защита Александры Житенко отрицает обвинения, а подозрения следствия по поводу побега в случае освобождения из-под стражи называет голословными.
Вместе с Житенко по делу проходят еще несколько человек, в том числе ведущий специалист структурного подразделения ОАО РЖД Алексей Демченко. Он с выводами ГСУ СКР также не согласился. Попытка защиты добиться прекращения его уголовного преследования успехом не увенчалась. Об участии Александры Житенко и Алексея Демченко в запрещенной организации сотрудники ФСБ узнали от одного из активистов, который решил сотрудничать с правоохранителями.
«Артподготовка» была признана экстремистской и террористической организацией и запрещена на территории России еще в сентябре 2021 года. Организация была создана бывшим вице-спикером Саратовской облдумы Вячеславом Мальцевым (признан иноагентом) в 2013 году. Лидер группы призывал сторонников готовиться к революции, которая, по его словам, должна была произойти в 2017 году. При этом летом 2017 года он покинул Россию, а в октябре того же года суд заочно арестовал его за призывы к экстремизму. За участие в организации к различным срокам заключения были приговорены около десяти ее сторонников.