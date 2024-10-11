Сотрудники наркоконтроля северного региона задержали в Браславском районе 52-летнего неработающего, ранее судимого жителя столицы.
Мужчина оборудовал у себя на даче помещение, специально приспособленное для выращивания высококачественных наркотических растений. Ранее он закупил семена, специальный грунт и оборудование для выращивания и культивирования конопли.
При осмотре дачи было обнаружено и изъято около 350 г марихуаны, а также 12 горшков с коноплей, фитолампы, вентилирующее оборудование, удобрения и приспособления для употребления наркотического средства.
Следователи в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Проверяется причастность мужчины к распространению запрещенных веществ.
Житель Минска выращивал коноплю на даче в Браславском районе
11 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минска выращивал коноплю в дачном домике в Браславском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Сотрудники наркоконтроля северного региона задержали в Браславском районе 52-летнего неработающего, ранее судимого жителя столицы.