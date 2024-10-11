Житель Минска выращивал коноплю на даче в Браславском районе

Сотрудники наркоконтроля северного региона задержали в Браславском районе 52-летнего неработающего, ранее судимого жителя столицы.



Мужчина оборудовал у себя на даче помещение, специально приспособленное для выращивания высококачественных наркотических растений. Ранее он закупил семена, специальный грунт и оборудование для выращивания и культивирования конопли.



При осмотре дачи было обнаружено и изъято около 350 г марихуаны, а также 12 горшков с коноплей, фитолампы, вентилирующее оборудование, удобрения и приспособления для употребления наркотического средства.



Следователи в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Проверяется причастность мужчины к распространению запрещенных веществ.