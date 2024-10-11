«Таксист понял, что ситуация сомнительная». Водители такси отняли у курьера мошенников 60 тысяч долларов

В это время минскому таксисту позвонили с иностранного номера, чтобы оформить заказ на поездку в Смоленск. Дальний заказ заставил мужчину сомневаться, и он набрал коллегу. Другой водитель сказал, что несколько месяцев назад его также «нанимали» аферисты, чтобы якобы завезти брата в Смоленск, все оказалось мошенничеством.