«Таксист понял, что ситуация сомнительная». Водители такси отняли у курьера мошенников 60 тысяч долларов

В Минске таксисты задержали курьера мошенников с 60 тысячами долларов. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Так, на днях на городской телефон 74-летнего минчанина позвонила незнакомка, представившаяся его близкой родственницей. Аферистка убедила мужчину, что спровоцировала ДТП, и нужно заплатить 60 тысяч долларов, чтобы ее не привлекли к ответственности. Пенсионер собрал деньги для лжесвояченицы в беде и стал ждать курьера.
В это время минскому таксисту позвонили с иностранного номера, чтобы оформить заказ на поездку в Смоленск. Дальний заказ заставил мужчину сомневаться, и он набрал коллегу. Другой водитель сказал, что несколько месяцев назад его также «нанимали» аферисты, чтобы якобы завезти брата в Смоленск, все оказалось мошенничеством.
Но в этот раз таксисты решили подыграть заказчикам и приняли заказ. Приехали на указанный адрес две машины, таксисты обнаружили клиента на остановке и призвали курьера к ответу, а также удерживали до приезда милиции.
Установлено, что 46-летний курьер мошенников выполнял первый заказ. Он забрал пакет с деньгами и должен был отвезти их в Россию. Так участники преступной схемы пытались сразу вывезти деньги из страны, чтобы не платить большие комиссии банкам за проведение финансовых операций.
Курьер рассказал, что понял, что работает на мошенников, только когда получил и пересчитал деньги. За выполненную задачу ему обещали 4% от суммы. Все сомнения минчанина развеяла жажда получения «гонорара».
Вся сумма, 60 тысяч долларов, возвращены пенсионеру. Курьер привлечен к уголовной ответственности.
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