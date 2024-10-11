Под Омском перевернулся пассажирский микроавтобус

Сегодня, 11 сентября, на дороге в Омском районе перевернулся пассажирский «Форд Транзит». Авария произошла в 8:00 утра на 60-м километре автодороги Омск-Черлак.
По предварительной информации 48-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.
На момент аварии в салоне микроавтобуса находились пассажиры, пятеро из них пострадали. С различными травмами они были доставлены в больницу.
«Выясняются все обстоятельства аварии. Кроме того, сотрудники полиции организовали проверку по факту перевозки водителем пассажиров без лицензии», — сообщили в Госавтоинспекции.
Напомним, из-за выпавшего мокрого снега и гололедицы на омских дорогах сегодня наблюдается повышенная аварийность.