На Урале за прошедшие сутки из-за снегопада произошло больше сотни ДТП

В Свердловской области за 10 октября 2024 года произошло больше сотни ДТП. Причиной стал снегопад, обрушившийся на регион за прошедшие сутки. Всего в результате аварий пострадали 15 человек, один погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции области.