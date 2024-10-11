На Урале за прошедшие сутки из-за снегопада произошло больше сотни ДТП

В Свердловской области за 10 октября 2024 года произошло больше сотни ДТП. Причиной стал снегопад, обрушившийся на регион за прошедшие сутки. Всего в результате аварий пострадали 15 человек, один погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции области.
— Так, 69 водителей выбрали скорость движения, не соответствующую дорожным и погодным условиям, еще 10 не выдержали достаточную дистанцию, 8 — совершили небезопасные повороты, еще трое выехали на полосу встречного движения, создав помеху другим участникам, — рассказали в Госавтоинспекции.
Ранее ведомство призывало автомобилистов поменять резину на зимнюю в связи с ожидаемыми выпадением снега и похолоданием до отрицательных температур, которые пройдут в регионе с 7 по 13 октября. Также по прогнозам синоптиков известно, что на дорогах может появится наледь.