Трое уфимцев ответят за взятку и посредничество во взяточничестве

В июле этого года мужчина через сообщника передал своей знакомой 500 тысяч рублей для передачи экспертам психолого-психиатрической экспертизы. Специалисты должны были выдать заключение о признании недееспособным умершего мужчины, чтобы оспорить в суде совершенных им при жизни сделок.
Женщина передала 300 тысяч знакомому для решение вопроса, но последний не выполнил условия сделки и потратил все деньги. После получения отрицательного заключения эксперта взяткодатель стал требовать вернуть деньги. Однако не выполнивший обещание горожанин обратился в правоохранительные органы. Следователи провели с задержанными первоначальные следственные действия, на время следствия они заключены под стражу.