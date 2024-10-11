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Трое уфимцев ответят за взятку и посредничество во взяточничестве

В столице Башкирии следователи предъявили обвинение троим уфимцам по статье о посредничестве во взяточничестве и даче взятки.

Источник: Reuters

В июле этого года мужчина через сообщника передал своей знакомой 500 тысяч рублей для передачи экспертам психолого-психиатрической экспертизы. Специалисты должны были выдать заключение о признании недееспособным умершего мужчины, чтобы оспорить в суде совершенных им при жизни сделок.

Женщина передала 300 тысяч знакомому для решение вопроса, но последний не выполнил условия сделки и потратил все деньги. После получения отрицательного заключения эксперта взяткодатель стал требовать вернуть деньги. Однако не выполнивший обещание горожанин обратился в правоохранительные органы. Следователи провели с задержанными первоначальные следственные действия, на время следствия они заключены под стражу.