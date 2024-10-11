Трое уфимцев ответят за взятку и посредничество во взяточничестве

Женщина передала 300 тысяч знакомому для решение вопроса, но последний не выполнил условия сделки и потратил все деньги. После получения отрицательного заключения эксперта взяткодатель стал требовать вернуть деньги. Однако не выполнивший обещание горожанин обратился в правоохранительные органы. Следователи провели с задержанными первоначальные следственные действия, на время следствия они заключены под стражу.