Глава швейной фабрики стал фигурантом дела о взятках в Минобороны

В рамках расследования дела выяснилось, что в 2017 году Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику взятку в размере четырех миллионов рублей. Гендиректор швейной фабрики хотел, чтобы его предприятие сделали соисполнителем госконтракта на поставки вещей для нужд военного ведомства. Сумма контракта составляла более 574 миллионов рублей. В прошлом Владимир Демчик уже был привлечен к ответственности. Его также обвиняли в получении взятки.