Новосибирского олигарха Тарана задержали по делу о мошенничестве

Новосибирского олигарха, президента «РАТМ Холдинг» Эдуарда Тарана отправили под домашний арест по делу о мошенничестве. Такое решение вынес Лефортовский суд Москвы.
— Лефортовский суд избрал Тарану меру пресечения в виде домашнего ареста. Он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве, — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы отправил под стражу Александра Попелюха, который ранее занимал должность заместителя прокурора Новосибирской области. Также появилась информация, что в его деле могут появиться новые фигуранты.