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Новосибирского олигарха Тарана задержали по делу о мошенничестве

Ему назначили домашний арест.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирского олигарха, президента «РАТМ Холдинг» Эдуарда Тарана отправили под домашний арест по делу о мошенничестве. Такое решение вынес Лефортовский суд Москвы.

— Лефортовский суд избрал Тарану меру пресечения в виде домашнего ареста. Он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве, — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы отправил под стражу Александра Попелюха, который ранее занимал должность заместителя прокурора Новосибирской области. Также появилась информация, что в его деле могут появиться новые фигуранты.