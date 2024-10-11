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Воронежец сделал замечание прохожему и попал в больницу

В Воронеже бездомный жестоко избил прохожего за замечание.

Источник: Комсомольская правда

Замечание привело воронежца в больницу. На улице Хользунова 34-летний мужчина вступил в словесную перепалку с прохожим, тот полез в драку, в итоге сделавший замечания получил серьезные травмы головы и был госпитализирован.

Полиция оперативно установила личность подозреваемого, 26-летнего мужчину без определенного места жительства задержали в Коминтерновском районе. За причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас он в изоляторе временного содержания, решается вопрос о заключении его под стражу.