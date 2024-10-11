Воронежец сделал замечание прохожему и попал в больницу

Полиция оперативно установила личность подозреваемого, 26-летнего мужчину без определенного места жительства задержали в Коминтерновском районе. За причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас он в изоляторе временного содержания, решается вопрос о заключении его под стражу.