Воронежец сделал замечание прохожему и попал в больницу

Замечание привело воронежца в больницу. На улице Хользунова 34-летний мужчина вступил в словесную перепалку с прохожим, тот полез в драку, в итоге сделавший замечания получил серьезные травмы головы и был госпитализирован.
Полиция оперативно установила личность подозреваемого, 26-летнего мужчину без определенного места жительства задержали в Коминтерновском районе. За причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас он в изоляторе временного содержания, решается вопрос о заключении его под стражу.