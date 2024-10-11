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Помощник мошенников вернет жительнице Забайкалья украденные деньги

Дроппер раскрыл аферистам данные своей карты
Источник: Комсомольская правда

Дроппер (прим. ред. — помощник мошенников) отдаст жительнице Забайкалья украденные деньги. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на прокуратуру Забайкальского края.

— Правоохранители установили, что пенсионерку обманули аферисты под предлогом получения выигрыша на онлайн-площадке. Она перевела 77 тысяч рублей на банковский счет жителя города Сарапул Удмуртской Республики, который ранее предоставил доступ мошенникам, — рассказывают в агентстве.

Прокуратура обратилась в суд Республики и потребовала вернуть украденные деньги. Запрос удовлетворили, а значит, что женщине скоро вернут всю сумму. Прокуратура проконтролирует исполнение приговора.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что машинист из Иркутска хотел заработать на инвестициях, но вместо этого лишился 8,5 миллиона рублей. Чтобы отправить деньги мошенникам, он взял кредиты и занял деньги у знакомых.