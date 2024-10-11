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На полигоне в Башкирии будут слышны взрывы

На полигоне посёлка Урман в Башкирии пройдут взрывные работы
Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии в поселке Урман будут слышны взрывы. Об этом сообщили в МЧС республики. В ведомстве рассказали, что на полигоне пройдут плановые взрывные работы.

Они запланированы с 14 по 17 октября 2024 года. Специалисты будут в течение четырех дней ликвидировать взрывоопасные предметы.

Жителей Башкирии просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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