На полигоне в Башкирии будут слышны взрывы

В Иглинском районе Башкирии в поселке Урман будут слышны взрывы. Об этом сообщили в МЧС республики. В ведомстве рассказали, что на полигоне пройдут плановые взрывные работы.
Они запланированы с 14 по 17 октября 2024 года. Специалисты будут в течение четырех дней ликвидировать взрывоопасные предметы.
Жителей Башкирии просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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