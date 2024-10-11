Водитель автомобиля Nissan сбил 18-летнюю девушку в Таганроге

В Таганроге водитель автомобиля Nissan сбил 18-летнюю девушку, пострадавшая после этого попала в больницу. О случившемся рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 10 октября на улице Лизы Чайкиной. Предварительно, пешеход попала под колеса иномарки, когда переходила дорогу по нерегулируемой «зебре». За рулем авто был 44-летний водитель.
Сотрудники Госавтоинспекции просят владельцев автотранспорта быть предельно осторожными за рулем. Нужно снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.