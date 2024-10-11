Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о столкновении автобуса и бетономешалки в Астраханской области

Столкновение вахтового автобуса с бетономешалкой произошло на трассе Волгоград — Астрахань, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По последним данным, в результате аварии погибли три человека, 14 пострадали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства аварии

  • Столкновение вахтового автобуса с бетономешалкой произошло на трассе Волгоград — Астрахань на Аксарайском шоссе.
  • Автобус принадлежит компании «Газпром добыча Астрахань». В нем ехали рабочие предприятия.
  • На месте работают восемь специалистов и две единицы техники.
  • Предварительно, виновником ДТП стал водитель грузового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом под управлением мужчины 1980 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Погибшие и пострадавшие

  • Как сообщили в МЧС России, в результате аварии погибли три человека.
  • Жертвами стали оба водителя, а также пассажир автобуса.
  • Пострадали 17 человек.

Расследование

  • Прокуратура области поставила на контроль процессуальную проверку в связи с ДТП.
  • На место выехали прокуроры города Астрахани Александр Панкевич и Ленинского района Евгений Овчинников.