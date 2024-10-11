Что известно о столкновении автобуса и бетономешалки в Астраханской области

По последним данным, в результате аварии погибли три человека, 14 пострадали.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства аварии
- Столкновение вахтового автобуса с бетономешалкой произошло на трассе Волгоград — Астрахань на Аксарайском шоссе.
- Автобус принадлежит компании «Газпром добыча Астрахань». В нем ехали рабочие предприятия.
- На месте работают восемь специалистов и две единицы техники.
- Предварительно, виновником ДТП стал водитель грузового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом под управлением мужчины 1980 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Погибшие и пострадавшие
- Как сообщили в МЧС России, в результате аварии погибли три человека.
- Жертвами стали оба водителя, а также пассажир автобуса.
- Пострадали 17 человек.
Расследование
- Прокуратура области поставила на контроль процессуальную проверку в связи с ДТП.
- На место выехали прокуроры города Астрахани Александр Панкевич и Ленинского района Евгений Овчинников.