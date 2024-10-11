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Под Астраханью в ДТП с автобусом пострадали 14 пассажиров, трое скончались

На трассе Волгоград — Астрахань столкнулись бетономешалка и вахтовый автобус.

11 октября водитель грузового автомобиля МАЗ ехал на 449-м км дороги. На Аксарайском шоссе бетономешалка выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус.

В салоне последнего находились вахтовики, транспортом управлял мужчина 1980 года рождения. Как пишут местные жители в соцсетях, на автобусе возвращались домой сотрудники газодобывающего предприятия. Информация не подтверждена.

В результате аварии от полученных повреждений скончались оба водителя и один из пассажиров. Еще 14 человек, которые ехали в автобусе, получили травмы, сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

Сотрудники МЧС сейчас ликвидируют последствия аварии. На месте работают 8 специалистов и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.