Белоруса с метеозондом задержали на границе с Литвой

В его машине были также обнаружены газовый баллон и GPS-трекер. Кроме того, пограничники провели осмотр квартиры задержанного гражданина. Там они нашли комплектующие для беспилотника и два аккумулятора к нему. Оборудование и автомобиль изъяты, ведется разбирательство.