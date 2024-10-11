Белоруса с метеозондом задержали на границе с Литвой

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Лидские пограничники задержали белоруса на автомобиле вблизи городского поселка Вороново рядом с литовской границей, сообщили в Государственном пограничном комитете.
В его машине были также обнаружены газовый баллон и GPS-трекер. Кроме того, пограничники провели осмотр квартиры задержанного гражданина. Там они нашли комплектующие для беспилотника и два аккумулятора к нему. Оборудование и автомобиль изъяты, ведется разбирательство.
В конце марта 2024 года в Беларуси вступил в силу указ о запрете гражданских беспилотников. Физлицам запрещено эксплуатировать и изготавливать дроны, а также иметь их в собственности. Незаконное использование коптеров в погранзоне считается административным нарушением и карается штрафом в размере до 50 базовых величин (2000 рублей).
В последнее время на границе Беларуси и Литвы участились случаи переправления контрабанды с использованием метеорологических зондов. Выявленные инциденты вызвали переполох в соседней стране. В Вильнюсе отмечают, что массовые нарушение воздушного пространства зондами наблюдаются уже несколько месяцев.
Как сообщает Baltnews, в июне было зафиксировано таких 150 случаев, в июле более 200, в августе и сентябре — по 250.