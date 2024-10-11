Мошенники атакуют любителей породистых кошек и собак в Узбекистане

Такие случаи стали происходить всё чаще. Мошенники используют популярные платформы для продаж, такие как Olx, Telegram, Facebook* и другие социальные сети, чтобы выманить деньги у тех, кто ищет породистых животных. К сожалению, подобные схемы часто остаются безнаказанными, и жертвы не только теряют деньги, но и остаются без долгожданных питомцев.