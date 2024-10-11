Мошенники атакуют любителей породистых кошек и собак в Узбекистане

Они часто предлагают гибкие условия оплаты и доставки. Однако за этой видимой выгодой скрывается обман: как только покупатель переводит аванс, мошенники исчезают. Недавно стало известно, что правоохранители задержали одну из таких мошенниц, которая предлагала по сниженной цене породистых котят.
В Центре кибербезопасности МВД сообщили, что жительница Бухарской области, желая приобрести породистого котёнка, связалась с «продавцом» через Telegram-группу, где обсуждались домашние животные.
Продавец, как оказалось позже, была мошенницей из Навоийской области. Она воспользовалась доверием потерпевшей и попросила её перевести аванс в размере 500 тысяч сумов на банковскую карту. После получения денег мошенница удалила переписку, внесла покупательницу в чёрный список и перестала отвечать на звонки.
Такие случаи стали происходить всё чаще. Мошенники используют популярные платформы для продаж, такие как Olx, Telegram, Facebook* и другие социальные сети, чтобы выманить деньги у тех, кто ищет породистых животных. К сожалению, подобные схемы часто остаются безнаказанными, и жертвы не только теряют деньги, но и остаются без долгожданных питомцев.
Как избежать мошенничества при покупке животных онлайн?
1. Будьте внимательны к слишком низким ценам. Если цена на животное значительно ниже рыночной, это первый сигнал насторожиться. Мошенники часто используют низкие цены как приманку для потенциальных жертв.
2. Не переводите аванс без полной уверенности. Никогда не переводите деньги до того, как убедитесь в реальности продавца. Попросите провести видеозвонок с животным, запросите дополнительные фотографии с доказательствами подлинности, например, на фоне сегодняшней газеты.
3. Личные встречи и осмотр. Самый безопасный способ купить питомца — встретиться с продавцом лично, осмотреть животное и убедиться в его здоровье. Личная встреча поможет избежать мошенничества и подтвердить, что животное действительно существует.
По факту обмана жительницы Бухарской области было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 168 Уголовного кодекса (мошенничество). Однако предотвратить такие ситуации гораздо проще, чем потом разбираться с последствиями. Если вы стали жертвой мошенничества, не стесняйтесь обращаться в правоохранительные органы — чем быстрее вы это сделаете, тем выше вероятность того, что преступника найдут.
Не забывайте, что каждый может стать жертвой мошенников, особенно в условиях растущей популярности онлайн-покупок. Будьте бдительны, проверяйте продавцов, и если что-то кажется подозрительным, лучше отказаться от сделки, чем потерять деньги.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, немедленно обращайтесь по номерам 102 или 1102.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.