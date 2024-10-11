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Мальчик выпал из окна многоэтажки в Минске

Ребенок ждал маму и, увидев, как она возвращается с работы, открыл окно в своей комнате, чтобы помахать ей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Мальчик выпал с десятого этажа многоэтажки в белорусской столице, сообщили в Telegram-канале «Милиция Минска».

Отмечается, что 10-летний мальчик находился в квартире и ждал с работы маму.

«Увидев, что женщина подходит к дому, мальчик открыл в своей комнате окно, чтобы помахать ей, однако не удержался и упал вниз», — говорится в сообщении.

Работники скорой медпомощи незамедлительно прибыли на место происшествия и госпитализировали ребенка. Позднее несовершеннолетний скончался в больнице.

Как сообщил начальник ИДН Фрунзенского РУВД Минска Андрей Менц, мальчик рос в полной благополучной семье, которая по месту жительства характеризуется только с положительной стороны.

«Ребенок был открытый, оптимистичный, активно участвовал в жизни школы, посещал занятия по гребле», — добавил он.

Милиция призывает родителей позаботиться о создании в доме безопасных условий для детей. Дело в том, что ребята и девчата не всегда в силу возраста могут понимать многих опасностей и, оставшись без должного присмотра, могут попасть в беду.

несчастный случай