Мальчик выпал из окна многоэтажки в Минске

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Мальчик выпал с десятого этажа многоэтажки в белорусской столице, сообщили в Telegram-канале «Милиция Минска».
Отмечается, что 10-летний мальчик находился в квартире и ждал с работы маму.
«Увидев, что женщина подходит к дому, мальчик открыл в своей комнате окно, чтобы помахать ей, однако не удержался и упал вниз», — говорится в сообщении.
Работники скорой медпомощи незамедлительно прибыли на место происшествия и госпитализировали ребенка. Позднее несовершеннолетний скончался в больнице.
Как сообщил начальник ИДН Фрунзенского РУВД Минска Андрей Менц, мальчик рос в полной благополучной семье, которая по месту жительства характеризуется только с положительной стороны.
«Ребенок был открытый, оптимистичный, активно участвовал в жизни школы, посещал занятия по гребле», — добавил он.
Милиция призывает родителей позаботиться о создании в доме безопасных условий для детей. Дело в том, что ребята и девчата не всегда в силу возраста могут понимать многих опасностей и, оставшись без должного присмотра, могут попасть в беду.