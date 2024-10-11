Из-за снега на дороге Башкирии в кювет вылетела легковушка

В Салаватском районе Башкирии произошла авария на заснеженной дороге. Там между населенными пунктами Янгантау и Турналы водитель «Лады Гранта» не справился с управлением авто и вылетел в кювет.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. На помощь к водителю пришли сотрудники республиканского госкомитета по ЧС, которые вытащили машину на проезжую часть.
Спасатели призвали водителей Башкирии быть осторожными на дороге.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.