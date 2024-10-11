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Из-за снега на дороге Башкирии в кювет вылетела легковушка

В Башкирии Лада Гранта слетела в кювет с заснеженной дороги
Источник: Комсомольская правда

В Салаватском районе Башкирии произошла авария на заснеженной дороге. Там между населенными пунктами Янгантау и Турналы водитель «Лады Гранта» не справился с управлением авто и вылетел в кювет.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. На помощь к водителю пришли сотрудники республиканского госкомитета по ЧС, которые вытащили машину на проезжую часть.

Спасатели призвали водителей Башкирии быть осторожными на дороге.

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