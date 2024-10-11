Экс-главу сельского поселения в Ростовской области осудили за махинации с землей

В Ростовской области экс-глава администрации Новоцелинского сельского поселения Целинского района получил 2 года колонии общего режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным инстанции, осужденный нарушил закон в период с октября 2016 года по март 2017 года. За это время он «приобрел право на чужое имущество, путем изготовления подложных выписок из похозяйственных книг о наличии у граждан прав на 12 земельных участков, общей площадью 119 581 кв. метр».
Ущерб Новоцелинскому сельскому поселению в итоге составил более 1 млн рублей.
— Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, об этом он заявил на слушаниях. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован, — прокомментировали в объединенной пресс-службе судов региона.
Добавим, мужчину осудили по эпизодам части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).