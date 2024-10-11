Экс-главу сельского поселения в Ростовской области осудили за махинации с землей

По данным инстанции, осужденный нарушил закон в период с октября 2016 года по март 2017 года. За это время он «приобрел право на чужое имущество, путем изготовления подложных выписок из похозяйственных книг о наличии у граждан прав на 12 земельных участков, общей площадью 119 581 кв. метр».