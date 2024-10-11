В Молдове автомобиль столкнулся с телегой: Двое человек попали в больницу

На просёлочной дороге столкнулись телега и автомобиль Ford, пишет pulsmedia.md. В результате двое пассажиров, ехавших в телеге, были госпитализированы с множественными травмами.
Полиция разбирается во всех деталях происшествия.
Авария произошла в селе Рэдень Каларашского района.
На просёлочной дороге столкнулись телега и автомобиль Ford, пишет pulsmedia.md. В результате двое пассажиров, ехавших в телеге, были госпитализированы с множественными травмами.
Полиция разбирается во всех деталях происшествия.