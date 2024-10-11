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В Молдове автомобиль столкнулся с телегой: Двое человек попали в больницу

Авария произошла в селе Рэдень Каларашского района.

На просёлочной дороге столкнулись телега и автомобиль Ford, пишет pulsmedia.md. В результате двое пассажиров, ехавших в телеге, были госпитализированы с множественными травмами.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.