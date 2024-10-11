Мужчина почесал в ухе спичкой и чуть не умер в Подмосковье

По данным SHOT, 69-летний мужчина пришёл в Долгопрудненскую больницу и пожаловался, что стал плохо слышать на одно ухо, в нём образовался гной. Также у пациента были жуткие головные боли. Во время общения с медиками, он признался, что пару месяцев назад почистил ухо спичкой, но она сломалась. Кусок так и остался внутри.