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Мужчина почесал в ухе спичкой и чуть не умер в Подмосковье

У него развилось страшное воспаление в опасной близости к мозгу.

Источник: Телеграм-канал Shot

По данным SHOT, 69-летний мужчина пришёл в Долгопрудненскую больницу и пожаловался, что стал плохо слышать на одно ухо, в нём образовался гной. Также у пациента были жуткие головные боли. Во время общения с медиками, он признался, что пару месяцев назад почистил ухо спичкой, но она сломалась. Кусок так и остался внутри.

Во время осмотра у мужчины обнаружили гнойный отит. Было принято решение о срочной операции.

«Хирурги обнаружили половину спички, которая разорвала барабанную перепонку и обросла полипами. Это стало причиной гнойного воспаления, которое в дальнейшем могло привести к развитию менингита и летальному исходу. Во время сложной двухчасовой операции мы удалили источник воспаления и большой массив полипов. Слух частично удалось восстановить», — рассказала хирург-отоларинголог Наиля Вяхирева.

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Пациента, который не знает о существование ватных палочек, уже выписали домой на амбулаторное лечение. В ушах он больше не ковыряется.

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медицина