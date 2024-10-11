Мужчина почесал в ухе спичкой и чуть не умер в Подмосковье

По данным SHOT, 69-летний мужчина пришёл в Долгопрудненскую больницу и пожаловался, что стал плохо слышать на одно ухо, в нём образовался гной. Также у пациента были жуткие головные боли. Во время общения с медиками, он признался, что пару месяцев назад почистил ухо спичкой, но она сломалась. Кусок так и остался внутри.
Во время осмотра у мужчины обнаружили гнойный отит. Было принято решение о срочной операции.
«Хирурги обнаружили половину спички, которая разорвала барабанную перепонку и обросла полипами. Это стало причиной гнойного воспаления, которое в дальнейшем могло привести к развитию менингита и летальному исходу. Во время сложной двухчасовой операции мы удалили источник воспаления и большой массив полипов. Слух частично удалось восстановить», — рассказала хирург-отоларинголог Наиля Вяхирева.
.
Пациента, который не знает о существование ватных палочек, уже выписали домой на амбулаторное лечение. В ушах он больше не ковыряется.
.