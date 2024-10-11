Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Электростали

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Электростали в результате оперативно-разыскных мероприятий в Москве по подозрению в убийстве задержан один из трех подозреваемых. Им оказался гражданин 2006 года рождения», — сообщили в ведомстве.
Злоумышленник доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск остальных соучастников преступления.
В ГУ МВД сообщили, что возле одного из домов, расположенных на улице Железнодорожной, было обнаружено тело мужчины 1995 года рождения с телесными повреждениями.