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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Электростали

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Электростали. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Электростали в результате оперативно-разыскных мероприятий в Москве по подозрению в убийстве задержан один из трех подозреваемых. Им оказался гражданин 2006 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Злоумышленник доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск остальных соучастников преступления.

В ГУ МВД сообщили, что возле одного из домов, расположенных на улице Железнодорожной, было обнаружено тело мужчины 1995 года рождения с телесными повреждениями.