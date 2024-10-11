Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Электростали

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Электростали в результате оперативно-разыскных мероприятий в Москве по подозрению в убийстве задержан один из трех подозреваемых. Им оказался гражданин 2006 года рождения», — сообщили в ведомстве.