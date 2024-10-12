В Курской области задержали подозреваемого в хищении оружия

«Сегодня в Рыльске бойцы из отряда “БАРС-Курск”, находящиеся на мобильном патрулировании совместно с сотрудниками Рыльского ОМВД, продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность. Командир отделения с позывным “Внучёк” и стрелок с позывным “Добрый” действовали совместно с сотрудниками полиции при задержании подозреваемого в хищении оружия и военного имущества. Благодаря их оперативным действиям преступник был задержан», — написал он в Telegram-канале.