В Ингушетии расстреляли машину с полицейскими

В конце апреля вооруженные люди напали на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы в Карачаево-Черкесии. В результате погибли двое сотрудников полиции, четверо получили ранения. Пятеро нападавших были убиты. В Следственном комитете заявляли, что они были опознаны как участники нападения на сотрудников полиции, совершенного за несколько дней до этого. Тогда в Карачаево-Черкесии боевики открыли стрельбу по сотрудникам полиции, двое погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии.