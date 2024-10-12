Олбани
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Браславском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП произошло на 23-м километре автодороги Браслав-Поставы-Мядель около 16 часов 11 октября, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Источник: УГАИ УВД Витебского облисполкома

По предварительной информации, 41-летняя жительница Минского района, находясь за рулем автомобиля Lada Vesta, на закруглении дороги влево не справилась с управлением и съехала в левый по ходу движения кювет. Там транспортное средство опрокинулось.

По факту ДТП проводится проверка.

В результате аварии пострадали две женщины, находившиеся в автомобиле (31 и 57 лет).

Госавтоинспекция призывает водителей быть более осторожными и внимательными при ухудшении погодных условий. Необходимо выбирать более сдержанный стиль вождения и безопасную скорость движения, учитывать состояние проезжей части и видимость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, избегать ненужных перестроений, опережений и обгонов.