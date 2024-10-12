В Браславском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся

По предварительной информации, 41-летняя жительница Минского района, находясь за рулем автомобиля Lada Vesta, на закруглении дороги влево не справилась с управлением и съехала в левый по ходу движения кювет. Там транспортное средство опрокинулось.
По факту ДТП проводится проверка.
В результате аварии пострадали две женщины, находившиеся в автомобиле (31 и 57 лет).
Госавтоинспекция призывает водителей быть более осторожными и внимательными при ухудшении погодных условий. Необходимо выбирать более сдержанный стиль вождения и безопасную скорость движения, учитывать состояние проезжей части и видимость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, избегать ненужных перестроений, опережений и обгонов.