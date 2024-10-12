Что произошло в Иркутске в ночь на 12 октября 2024: последние новости

Житель Усольского района убил женщину и спрятал тело в подполье.
Мужчина выпивал алкоголь со своей гражданской женой. В какой-то момент схватил кухонный нож и нанес множественные удары. Женщина скончалась от полученных ран.
59-летний водитель иномарки скончался в аварии в Иркутском районе.
Мужчина съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм скончался еще до приезда скорой помощи. Сейчас правоохранители проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Пилотов вертолета оштрафовали за незаконную посадку на Ольхоне.
Они приземлились на Сарайском пляже еще в августе 2024. При этом у пилотов не было медицинского заключения, которое необходимо для управления техникой. Стражи порядка составили два административных протокола.