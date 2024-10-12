Партия «Альтернатива для Германии» заявила о создании движения «Остановите санкции!» в парламенте страны.
Заявление прозвучало на заседании бундестага. Депутат Штеффен Котре отметил, что предложение направлено против ограничительных мер, введённых в отношении Российской Федерации, КНР, а также Ирана и других государств.
По его словам, данные санкции причинили больше вреда экономике ФРГ, чем самим стран, против которых они были направлены. В связи с ограничительными мерами жители Германии «ощутили снижение уровня жизни».
В частности, в стране «изнашивается инфраструктура, откладываются ремонты соцобъектов».
Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Киев может быть причастен к подрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».