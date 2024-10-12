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В ФРГ создают движение против санкций

Санкции против РФ причинил вред экономике Германии.
Источник: Аргументы и факты

Партия «Альтернатива для Германии» заявила о создании движения «Остановите санкции!» в парламенте страны.

Заявление прозвучало на заседании бундестага. Депутат Штеффен Котре отметил, что предложение направлено против ограничительных мер, введённых в отношении Российской Федерации, КНР, а также Ирана и других государств.

По его словам, данные санкции причинили больше вреда экономике ФРГ, чем самим стран, против которых они были направлены. В связи с ограничительными мерами жители Германии «ощутили снижение уровня жизни».

В частности, в стране «изнашивается инфраструктура, откладываются ремонты соцобъектов».

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Киев может быть причастен к подрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».