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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту мошеннических действий в отношении пенсионера из Москвы

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с сообщением о совершении мошеннических действий в отношении столичного пенсионера. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

Источник: Reuters

«В эфире программы федерального телеканала вышел сюжет, в котором сообщалось, что в Москве пожилой мужчина стал жертвой мошенника. Утверждалось, что злоумышленник обманным путем убедил пенсионера переоформить единственную квартиру. В настоящее время пострадавший доказывает недействительность сделки купли-продажи недвижимости в судебном порядке. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Москве проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Как отмечается, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову возбудить уголовное дело и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.