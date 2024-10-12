Бастрыкин поручил возбудить дело по факту мошеннических действий в отношении пенсионера из Москвы

«В эфире программы федерального телеканала вышел сюжет, в котором сообщалось, что в Москве пожилой мужчина стал жертвой мошенника. Утверждалось, что злоумышленник обманным путем убедил пенсионера переоформить единственную квартиру. В настоящее время пострадавший доказывает недействительность сделки купли-продажи недвижимости в судебном порядке. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Москве проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.