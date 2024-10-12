Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При обстреле автомобиля в Ингушетии погиб сотрудник ППС и его родственники

Инцидент произошел на трассе в городе Назрань.
Источник: АиФ Воронеж

Автомобиль подвергся обстрелу в Ингушетии, жертвами инцидента стали сотрудник патрульно-постовой службы, который в момент нападения не исполнял обязанности, а также его родственники, сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД региона.

По предварительным данным, на одной из трасс Ингушетии вечером неизвестные атаковали автомобиль с представителями управления по борьбе с экстремизмом МВД республики. Итогом обстрела стала гибель одного полицейского и двоих гражданских лиц.

Инцидент произошел около 21:40 в городе Назрань, недалеко от пересечения федеральной трассы «Кавказ» и автодороги «Назрань-Магас», уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове было совершено покушение на бывшего зампреда правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Неизвестный пробрался на территорию его дома и минимум четыре раза выстрелил через окно.