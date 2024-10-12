Стрельбу по полиции в Ингушетии могут признать терактом

Стрельба по машине полиции, в результате которой погиб один из правоохранителей, может быть признана террористическим актом. Об этом сообщает издание «Коммерсант».
В ближайшее время дело могут переквалифицировать в рамках статьи 205 УК РФ «Теракт». В настоящее время заведено уголовное дело по статьям, связанным с посягательством на жизнь представителя власти, незаконным оборотом оружия, а также убийством.
Напомним, неизвестные расстреляли автомобиль сотрудников Главного управления по противодействию экстремизма МВД России (Центр «Э») на федеральной трассе при въезде в Магас. В результате произошедшего погибли сотрудник ППС и его родственники.
Отмечается, что целью нападения на автомобиль правоохранителей являлся заместитель главы Центра «Э» по Ингушетии Адам Хамхоев. Речь идёт уже о пятом покушении, совершённом на чиновника.