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Стрельбу по полиции в Ингушетии могут признать терактом

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Источник: Аргументы и факты

Стрельба по машине полиции, в результате которой погиб один из правоохранителей, может быть признана террористическим актом. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

В ближайшее время дело могут переквалифицировать в рамках статьи 205 УК РФ «Теракт». В настоящее время заведено уголовное дело по статьям, связанным с посягательством на жизнь представителя власти, незаконным оборотом оружия, а также убийством.

Напомним, неизвестные расстреляли автомобиль сотрудников Главного управления по противодействию экстремизма МВД России (Центр «Э») на федеральной трассе при въезде в Магас. В результате произошедшего погибли сотрудник ППС и его родственники.

Отмечается, что целью нападения на автомобиль правоохранителей являлся заместитель главы Центра «Э» по Ингушетии Адам Хамхоев. Речь идёт уже о пятом покушении, совершённом на чиновника.