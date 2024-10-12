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Пожар произошел на 22 этаже жилого дома в Москве

На данный момент возгорание ликвидировано.
Источник: Аргументы и факты

Огонь занялся в одном из жилых домов на территории Москвы. Подробности озвучили представители МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным спасателей, пожар возник на 22 этаже многоквартирного здания. Оно находится на Ивановской улице.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Самостоятельно из подъезда вышли 30 человек. Никто в результате происшествия не пострадал.

«Пожар в Москве полностью ликвидировали», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре в квартире жилого дома на Большой Тульской. По некоторым данным, причиной стала неисправная электропроводка.