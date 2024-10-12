В МВД Ингушетии раскрыли личности погибших при обстреле машины

Источник РБК сообщал, что фамилия погибших — Аушевы, вместе с ними ехал заместитель руководителя центра «Э» по Ингушетии Адам Хамхоев, он не пострадал. По данным ТАСС, Хамхоев вышел из машины до момента нападения, а застреленный сотрудник ППС был прикомандирован к нему в качестве охранника.