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Бывший депутат Штейн получила заочный срок из-за оправдания пыток

Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам и 15 суткам колонии бывшего депутата Басманного района столицы Людмилу Штейн, признав ее виновной в распространении фейковой информации.
Источник: Аргументы и факты

Экс-депутат муниципального собрания Людмила Штейн была заочно осуждена на срок более шести лет за оправдание пыток, которым подвергались российские военнослужащие. Об этом сообщается в тексте судебного решения, с которым ознакомился ТАСС.

По данным суда, Штейн допустила публичное распространение под видом достоверных сведений заведомо ложной информации. В ней содержалась оценка ситуации, когда украинские военные связывали российских солдат и стреляли им по ногам.

Депутат в комментарии обвинила российские силы в ситуации на Украине. Также она саркастично отнеслась к данным о пытках.

Напомним, соответствующий ролик появился в Сети в 2022 году. На нем военные одного из украинских националистических подразделений пытают российских пленных, в том числе стреляют им в ноги перед допросом.

Ранее сообщалось, что экс-депутат покинула РФ через Белоруссию. Для обретения свободы она срезала браслет слежения.