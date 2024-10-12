Дело Иванова и Филатова о растрате выделили в отдельное производство

Следственный комитет РФ выделил в отдельное производство уголовное дело против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, которые обвиняются в крупной растрате. Об этом пишет ТАСС.
По словам адвоката Дениса Балуева, защищающего экс-замминистра, ведомство отказалось возвращать это дело на дополнительное расследование.
«Следователь отказал нам в возобновлении следственных действий по новому уголовному делу и настаивает на скорейшем начале ознакомления с его материалами в рамках статьи 217 УПК РФ (ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела)» , — сообщил источник агентства.
Напомним, 2 октября Иванову было предъявлено обвинение в двух эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В рамках этого дела дал показания его бывший подчиненный Антон Филатов.