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Дело Иванова и Филатова о растрате выделили в отдельное производство

СК РФ отказался возвращать дело на дополнительное расследование.
Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет РФ выделил в отдельное производство уголовное дело против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, которые обвиняются в крупной растрате. Об этом пишет ТАСС.

По словам адвоката Дениса Балуева, защищающего экс-замминистра, ведомство отказалось возвращать это дело на дополнительное расследование.

«Следователь отказал нам в возобновлении следственных действий по новому уголовному делу и настаивает на скорейшем начале ознакомления с его материалами в рамках статьи 217 УПК РФ (ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела)» , — сообщил источник агентства.

Напомним, 2 октября Иванову было предъявлено обвинение в двух эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В рамках этого дела дал показания его бывший подчиненный Антон Филатов.