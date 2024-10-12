Дело Иванова и Филатова о растрате выделили в отдельное производство

«Следователь отказал нам в возобновлении следственных действий по новому уголовному делу и настаивает на скорейшем начале ознакомления с его материалами в рамках статьи 217 УПК РФ (ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела)» , — сообщил источник агентства.