Суд рассмотрит жалобу Макаревича на второй штраф за отсутствие маркировки

Московский городской суд намерен оценить правомерность второго штрафа, наложенного на музыканта Андрея Макаревича* за неимение необходимой маркировки иноагента в его публикациях. Об этом сообщили РИА Новости в инстанции.
«Зарегистрирована жалоба Макаревича А. В. по делу об административном правонарушении», — заявили в суде.
Срок рассмотрения жалобы еще не определен. В мае текущего года Макаревичу был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей согласно части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за невыполнение требований российского законодательства о маркировке материалов в Telegram.
До этого музыкант был оштрафован на 35 тысяч рублей за такое же нарушение, и апелляционный суд впоследствии подтвердил это решение.
Ранее сообщалось, что в Басманный суд Москвы поступила кассационная жалоба от блогера Максима Каца*, который заявил о несогласии с приговором по уголовному делу о распространении фейков о российской армии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.