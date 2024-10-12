Суд рассмотрит жалобу Макаревича на второй штраф за отсутствие маркировки

Срок рассмотрения жалобы еще не определен. В мае текущего года Макаревичу был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей согласно части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за невыполнение требований российского законодательства о маркировке материалов в Telegram.