Два человека погибли в ДТП на заснеженной дороге под Челябинском

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Сосновском районе.
На 16-м километре дороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым 47-летняя женщина на Kia Picanto, по предварительным данным, в условиях снегопада не справилась с управлением, допустила занос транспортного средства, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с Volkswagen Passat, за рулем которого находился мужчина 1967 года рождения.
В результате водитель Kia и ее пассажир, мужчина 1976 года рождения, скончались на месте.
Водитель второй машины получил телесные повреждения, госпитализирован.