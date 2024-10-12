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Два человека погибли в ДТП на заснеженной дороге под Челябинском

Два человека погибли в ДТП на заснеженной дороге под Челябинском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Сосновском районе.

На 16-м километре дороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым 47-летняя женщина на Kia Picanto, по предварительным данным, в условиях снегопада не справилась с управлением, допустила занос транспортного средства, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с Volkswagen Passat, за рулем которого находился мужчина 1967 года рождения.

В результате водитель Kia и ее пассажир, мужчина 1976 года рождения, скончались на месте.

Водитель второй машины получил телесные повреждения, госпитализирован.