Два человека погибли в ДТП на заснеженной дороге под Челябинском

На 16-м километре дороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым 47-летняя женщина на Kia Picanto, по предварительным данным, в условиях снегопада не справилась с управлением, допустила занос транспортного средства, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с Volkswagen Passat, за рулем которого находился мужчина 1967 года рождения.