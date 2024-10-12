Спасателям не удалось спасти унесенного ураганом «Милтон» рыбака

Моряки из Мексики не сумели спасти рыбака, оставшегося на перевернутой лодке послетого, как ураган «Милтон» унес его более чем на 100 километров от берега.
Из-за неблагоприятных погодных условий спасательные суда потратили 8,5 часов на то, чтобы достичь этого района, но обнаружили только лодку, сообщил губернатор Юкатана Маурисио Вила.
Ранее сообщалось, что сотрудники мексиканского ВМФ обнаружили в 100 км от берега штата Юкатан рыбака, чей корабль перевернулся после урагана «Милтон». Его лодка была обнаружена в 116 морских милях от города Прогресо.
Напомним, «Милтон» достиг суши и обрушился на побережье Флориды утром 10 октября. Сразу после этого сообщалось о разрушении около 125 домов. Более 2,6 миллиона человек остались без электричества. Урагану была присвоена максимальная категория по шкале Саффира — Симпсона.