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Спасателям не удалось спасти унесенного ураганом «Милтон» рыбака

Лодку мужчины обнаружили в более чем 100 километрах от берега.
Источник: Аргументы и факты

Моряки из Мексики не сумели спасти рыбака, оставшегося на перевернутой лодке послетого, как ураган «Милтон» унес его более чем на 100 километров от берега.

Из-за неблагоприятных погодных условий спасательные суда потратили 8,5 часов на то, чтобы достичь этого района, но обнаружили только лодку, сообщил губернатор Юкатана Маурисио Вила.

Ранее сообщалось, что сотрудники мексиканского ВМФ обнаружили в 100 км от берега штата Юкатан рыбака, чей корабль перевернулся после урагана «Милтон». Его лодка была обнаружена в 116 морских милях от города Прогресо.

Напомним, «Милтон» достиг суши и обрушился на побережье Флориды утром 10 октября. Сразу после этого сообщалось о разрушении около 125 домов. Более 2,6 миллиона человек остались без электричества. Урагану была присвоена максимальная категория по шкале Саффира — Симпсона.