Мужчина и женщина погибли при пожаре в жилом доме в Нефтеюганске

Мощный пожар разгорелся в жилом доме в городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа. Подробности сообщили представители МЧС России по региону в своем Telegram-канале.
Спасатели занимаются ликвидацией пожара, на данный момент открытого горения нет. Огонь занялся на втором этаже и перешел на кровлю.
В результате происшествия погибли два человека. Специалисты обнаружили на места тела мужчины и женщины.
«Самостоятельно из здания эвакуировались 60 человек, в том числе 10 детей… Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения», — указано в сообщении.
На месте работают 25 человек, привлечено восемь единиц специальной техники. Площадь пожара достигает 720 квадратных метров.
Ранее сообщалось о пожаре в одном из жилых домов на территории Москвы. Огонь возник на 22 этаже многоквартирного здания на Ивановской улице.