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Мужчина и женщина погибли при пожаре в жилом доме в Нефтеюганске

На данный момент на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения на площади 720 квадратных метров, частично обрушилась кровля.
Источник: Аргументы и факты

Мощный пожар разгорелся в жилом доме в городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа. Подробности сообщили представители МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

Спасатели занимаются ликвидацией пожара, на данный момент открытого горения нет. Огонь занялся на втором этаже и перешел на кровлю.

В результате происшествия погибли два человека. Специалисты обнаружили на места тела мужчины и женщины.

«Самостоятельно из здания эвакуировались 60 человек, в том числе 10 детей… Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения», — указано в сообщении.

На месте работают 25 человек, привлечено восемь единиц специальной техники. Площадь пожара достигает 720 квадратных метров.

Ранее сообщалось о пожаре в одном из жилых домов на территории Москвы. Огонь возник на 22 этаже многоквартирного здания на Ивановской улице.