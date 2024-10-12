На Южном Урале ликвидировали ОПГ, состоящую из призывников

В Челябинской области осудили призывника, который в составе ОПГ избивал сослуживцев и вымогал у них деньги. Как сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Магнитогорской гарнизонный военный суд, рядовой будет отбывать наказание в колонии общего режима.
— По совокупности преступлений осужденному назначено семь лет колонии общего режима, — уточнили в суде.
Установлено, что рядовой действовал в составе преступной группы, состоящей из других призывников. Он при их непосредственной поддержке наносил побои сослуживцам и требовал перевести деньги на свой счет через мобильное приложение банка.
Другие участники ОПГ находятся на скамье подсудимых. Им вынесут приговор в скором времени.