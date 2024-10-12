Непотушенная сигарета стала причиной пожара в пятиэтажке Братска

Непотушенная сигарета стала причиной появления огня в пятиэтажке Братска. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС области, 58-летний мужчина едва не погиб, когда его квартиру на улице Енисейской заполнил дым.
— Пожарные спасли хозяина квартиры, выведя его из задымленного помещения. Огонь тушили 14 человек и пять единиц техники, — поделились в ведомстве.
Спасатели также напомнили, что не следует курить в постели, тем более будучи пьяным. Лучше обустроить себе отдельное место с пепельницей, а уходя из помещения проверять потушен ли окурок.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в начале 2025 года появятся прямые рейсы из областного центра в Ижевск и обратном направлении.