В Челябинске полицейские задержали мужчину с синтетическим наркотиком

В Металлургическом районе Челябинска сотрудники ДПС задержали прохожего, который при виде полицейских попытался выбросить подозрительный сверток. Как выяснилось позже, в нем находился синтетический наркотик весом около 10 граммов. 30-летний мужчина был доставлен в отдел полиции.