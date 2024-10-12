В Челябинске полицейские задержали мужчину с синтетическим наркотиком

В Металлургическом районе Челябинска сотрудники ДПС задержали прохожего, который при виде полицейских попытался выбросить подозрительный сверток. Как выяснилось позже, в нем находился синтетический наркотик весом около 10 граммов. 30-летний мужчина был доставлен в отдел полиции.
-За отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения задержанный привлечен к ответственности в виде административного ареста сроком на 10 суток., — сообщили в пресс-службе УМВД.
Вещество было отправлено на экспертизу, а против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ за хранение наркотиков.