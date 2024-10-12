Семье убитого в Талгаре школьника обеспечили охрану

Напомним, в ночь с 3 на 4 октября в Талгаре в продуктовом магазине «Қамажай» произошёл конфликт, переросший в массовую драку с применением огнестрельного и холодного оружия. В результате конфликта от полученных ранений скончался 16-летний Полат Шерзат. Задержаны семеро подозреваемых. По словам родителей, в избиении Шерзата участвовали 13 человек. Конфликт разгорелся из-за того, что одному из нападавших отказали в продаже бутылки пива после 22:00. Магазин, в котором произошёл конфликт, принадлежит семье погибшего. Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом родных убитого подростка Шерзата из Талгара.