В Надеждинском районе Приморья ищут пропавшую 20-летнюю девушку

В Приморском крае ведутся поиски 20-летней Марии Костиной, которая 11 октября пропала в районе посёлка Кипарисово-2 в Надеждинском районе. Об этом сообщил в своём Telegram-канале «ПримПоиск», волонтёры и полиция уже разыскивают девушку. Родственники всю ночь пытались найти Марию, но их усилия не увенчались успехом.
Девушка имеет рост около 150 см, худощавая, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. На момент исчезновения она была в красной кофте и синих джинсах. С собой Мария взяла черный пакет и розовую папку с документами.
По предположениям, она могла заблудиться и направляется не в ту сторону. Есть информация, что похожую девушку видели на трассе, ведущей из Уссурийска во Владивосток, около села Вольно-Надеждинское. Волонтёры обращаются ко всем автомобилистам, возможно, кто-то заснял Марию на видеорегистратор, проезжая мимо.
Если у кого-то есть информация о местонахождении Марии Костиной, волонтёры просят звонить в полицию по номерам 8 (42334) 2−01−05, 102 или 112, либо напрямую волонтёрам «ПримПоиска» по телефонам 8 914 721 22 32, 8 824 009 92 21.