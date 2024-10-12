В Надеждинском районе Приморья ищут пропавшую 20-летнюю девушку

По предположениям, она могла заблудиться и направляется не в ту сторону. Есть информация, что похожую девушку видели на трассе, ведущей из Уссурийска во Владивосток, около села Вольно-Надеждинское. Волонтёры обращаются ко всем автомобилистам, возможно, кто-то заснял Марию на видеорегистратор, проезжая мимо.