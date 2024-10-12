Более 30 пожарных тушили загоревшуюся квартиру в омских Нефтяниках

Сегодня рано утром на четвертом этаже до дома на улице 50 лет Профсоюзов загорелась квартира. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, в результате пожара никто не пострадал.
Пожар в квартире на четвертом этаже дома вспыхнул 05:36 часов. Вскоре на место прибыли семь пожарных машин и 31 спасатель. Семеро жильцов дома успели эвакуироваться самостоятельно, еще двух человек спасли сотрудники МЧС. Площадь возгорания составила 60 кв. м.
Причина пожара пока не сообщается. Ее предстоит установить экспертизе.
Ранее мы сообщали, что в Омской области за сутки сгорели пять гаражей из-за неосторожного обращения с огнем.