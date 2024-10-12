В Приморье водитель скрылся с места смертельной аварии

Смертельное ДТП произошло ночью 11 октября в Надеждинском районе. Виновник аварии поспешил скрыться, однако в пресс-службе УМВД по краю, водителя задержали.
По информации ведомства, авария случилась на 721 километре трассы А-370 «Уссури». Водитель Mitsubishi Pajero сбил пешехода, который шел по проезжей части.
От столкновения с автомобилем 48-летний мужчина погиб на месте от полученных травм, а вот водитель поспешил скрыться, однако вскоре его нашли и задержали.
Водителем оказался 65-летний мужчина, он отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения. Его доставили в отдел полиции по Надеждинскому району, решается вопрос о заведении уголовного дела.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала об аварии с двумя пассажирскими автобусами во Владивостоке. В ДТП пострадал один из пассажиров.