Остались только сапоги и весла. Два рыбака пропали в Иркутской области при загадочных обстоятельствах

— Они ушли 7 октября и до сих пор не вернулись! — рассказывает жена одного из пропавших при загадочных обстоятельных в Иркутской области рыбаков. Женщина обратилась за помощью к полицейским и рассказала, что утром в назначенный день ее муж со знакомым отправились на рыбалку. Местом выбрали залив неподалеку от поселка Новоленино Нукутского района. Мужчины ушли подготовленные — взяли удочки, лодку, снарядились в резиновые сапоги. Спустя пять дней обувь и весла нашли на берегу, но сибиряков рядом не было…