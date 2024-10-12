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Остались только сапоги и весла. Два рыбака пропали в Иркутской области при загадочных обстоятельствах

Два рыбака пропали без вести в Нукутском районе
Источник: Комсомольская правда

— Они ушли 7 октября и до сих пор не вернулись! — рассказывает жена одного из пропавших при загадочных обстоятельных в Иркутской области рыбаков. Женщина обратилась за помощью к полицейским и рассказала, что утром в назначенный день ее муж со знакомым отправились на рыбалку. Местом выбрали залив неподалеку от поселка Новоленино Нукутского района. Мужчины ушли подготовленные — взяли удочки, лодку, снарядились в резиновые сапоги. Спустя пять дней обувь и весла нашли на берегу, но сибиряков рядом не было…

— Выехали на предполагаемое место выхода рыбаков в водоем и обнаружили на берегу машину, принадлежащую одному из них. Совместно со спасательным отрядом мы изучили акваторию Унгинского залива, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По другую сторону реки были найдены вещи сибиряков: резиновые сапоги и весла от моторной лодки, которую они взяли с собой на рыбалку. Куда же могли пропасть двое крепких мужчин? Остается только гадать. А пока полицейские продолжают поиски.

— Одному на вид 60 лет, рост около 180 сантиметров. Телосложение среднее, славянской внешности, волосы короткие темные. Был одет в сапоги черного цвета, куртку коричневую и шапку черную, — сообщили в ГУ МВД региона.

Второму мужчине на вид 55−60 лет, ростом 170−175 сантиметров. Внешность славянская, а телосложение полное. Волосы короткие рыжие и такие же усы. В день выезда на рыбалку был одет в костюм цвета хаки и рыбацкие сапоги по пояс.