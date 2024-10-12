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На обледеневшей трассе под Новосибирском столкнулись и загорелись два грузовика

Авария произошла на трассе Новосибирск-Омск.

Источник: предоставлено читателем КП-Новосибирск

Вечером в пятницу, 11 октября, серьезная авария произошла на трассе Новосибирск-Омск: там столкнулись и загорелись два грузовика. Об этом сообщили в новосибирской службе эвакуации АСТ-54.

— Одну из фур занесло на гололеде, в результате чего произошло столкновение лоб в лоб, вспыхнул огонь, — сообщили в новосибирской службе эвакуации АСТ-54.

Насколько серьезные травмы получили водители, на данный момент неизвестно.

По данным синоптиков, погода в ближайшие дни не улучшится. Снегопадов не обещают, но в ночь на понедельник резко похолодает до минус 13.