21-летний водитель «Тойоты» сбил пенсионерку в Ангарске

ДТП со смертельным исходом произошло вечером пятницы в Ангарске. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, 21-летний водитель Toyota Caldina сбил пенсионерку. Известно, что женщина переходила дорогу в неположенном месте.