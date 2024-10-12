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21-летний водитель «Тойоты» сбил пенсионерку в Ангарске

Женщина переходила дорогу в неположенном месте
Источник: Комсомольская правда

ДТП со смертельным исходом произошло вечером пятницы в Ангарске. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, 21-летний водитель Toyota Caldina сбил пенсионерку. Известно, что женщина переходила дорогу в неположенном месте.

— Авария произошла на Ленинградском проспекте города нефтехимиков. Предварительно установлено, что водитель, двигаясь в направлении улицы Социалистическая, совершил наезд на пожилую женщину. 74-летний пешеход от полученных травм скончалась в больнице, — поделились инспекторы.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 59-летний водитель иномарки погиб в ДТП в Иркутском районе. Мужчина врезался в дерево.