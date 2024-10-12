В Алматинской области сожгли дом убитого подростка

Как сообщили в МЧС, 12 октября в 00−50 часов в селе Азат Енбекшиказахского района Алматинской области произошло загорание жилого дома. Дом был полностью охвачен огнем.
«Принятыми оперативными мерами пожар локализован в 01−38 часов и ликвидирован в 01−43 часов на площади 56 кв.м. Жертв и пострадавших нет».
В полиции региона сообщают, что после похорон мальчика его семья временно уехала в Талгарский район, поэтому дома никого не было. Из Астаны в район выехала группа сотрудников правоохранительных органов.
По факту умышленного уничтожения чужого имущества полицией возбуждено уголовное дело. В рамках расследования опрашиваются свидетели, а также изучаются записи с камер видеонаблюдения.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины, которые могли привести к инциденту.
«В соответствии с поступившим заявлением семья погибшего в ночь на 4 октября в Талгарском районе несовершеннолетнего обеспечена охраной. Для обеспечения безопасности по месту проживания семьи организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции».
Между тем, генеральная прокуратура заявила, что по факту поджога дома потерпевших по делу об убийстве подростка в Талгаре 12 октября 2024 года генеральной прокуратурой создана межведомственная следственно-оперативная группа по раскрытию преступления.
Также они отметили, что будут приняты все меры для изобличения виновных лиц. Уголовное дело взял на контроль генеральный прокурор.
Акимат Алматинской области заявил, что окажет помощь семье Шерзата Болат в восстановлении пострадавшего при пожаре жилья. Также на период восстановительных работ им будет предложено жилье для временного проживания.
Напомним, ночью 4 октября в Талгаре жестоко убили подростка. Он помогал отцу в магазине, когда начался конфликт с агрессивными покупателями, не заплатившими за банку пива.
Позже мужчины вызвали знакомых, которые избили 16-летнего Шерзата, его отца и дядю. В ходе конфликта Шерзату нанесли ножевые удары в сердце и легкие, он скончался на глазах родителей. Часть нападавших была арестована.
Жестокое убийство потрясло Казахстан. Расследование убийства взял под личный контроль глава МВД Ержан Саденов.