Следком намерен возбудить уголовное дело по избиению школьника в Приморье

В ходе дальнейших проверок инспектор по делам несовершеннолетних выяснил, что к происшествию причастен и еще один мальчик 2009 года рождения. С подростками и их родителями были проведены профилактические беседы, а на законных представителей детей составлены административные протоколы по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта статья касается ненадлежащего исполнения обязанностей родителями в отношении содержания и воспитания детей.