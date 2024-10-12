Следком намерен возбудить уголовное дело по избиению школьника в Приморье

Полиция Приморского края продолжает разбираться в обстоятельствах, связанных с нанесением телесных повреждений подростку в селе Хороль. Как сообщает Telegram-канал УМВД России по Приморью, первоначальные сведения об инциденте появились в новых медиа, а затем стали распространяться в региональных СМИ. На видео, опубликованном в социальных сетях, были запечатлены двое подростков 2008 года рождения, личности которых уже установлены полицейскими.
В ходе дальнейших проверок инспектор по делам несовершеннолетних выяснил, что к происшествию причастен и еще один мальчик 2009 года рождения. С подростками и их родителями были проведены профилактические беседы, а на законных представителей детей составлены административные протоколы по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта статья касается ненадлежащего исполнения обязанностей родителями в отношении содержания и воспитания детей.
Материалы о правонарушениях переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая должна принять меры профилактического характера. Также рассматривается вопрос о постановке всех участников инцидента на профилактический учет. Потерпевший отправлен на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени нанесенного вреда здоровью. Проверка продолжается, и по её итогам будет вынесено соответствующее решение.
Тем временем стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения несовершеннолетнего. Следственные органы Приморского края уже проводят проверку по данному случаю. Председатель СК потребовал от исполняющего обязанности руководителя Следственного управления по краю Евгения Касьянникова возбудить уголовное дело и предоставить подробный доклад.